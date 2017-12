Dicas para limpar seus eletros

Realizar a higienização dos equipamentos aumenta a durabilidade e garante um funcionamento ainda mais eficaz

Crédito: iStock

Os eletrodomésticos são parte importante da casa. Funcionais e, muitas vezes, versáteis, são essenciais para garantir que o dia a dia seja muito mais prático e que as tarefas domésticas sejam realizadas facilmente.

Para que eles continuem desempenhando seus papéis com qualidade, é necessário realizar a manutenção e a limpeza depois de algum tempo de uso. Confira algumas dicas de como realizar este procedimento de maneira simples e segura!

Geladeira

Como os refrigeradores são responsáveis por preservar os alimentos, a higienização deles deve ser mantida sempre em dia a fim de fazer jus à sua função no dia a dia dos lares. O ideal é que esta limpeza seja feita semanalmente, mas, para isso, todos os produtos devem ser retirados do seu interior e ela deve ser desligada da tomada.

Com o aparelho vazio, basta utilizar uma esponja macia com água fria e detergente neutro para passar em todo o interior do eletrodoméstico. Este método também pode ser aplicado no freezer (sempre vazio e desligado) e elimina os odores indesejados que muitos alimentos podem deixar no local.

Fogão

Enquanto os alimentos são preparados, é comum que fogões e fornos fiquem respingados ou engordurados. Apesar de muitas pessoas realizarem a limpeza logo depois de usar o eletrodoméstico, evitando que a sujeira fique aparente, é necessário investir em uma higienização pesada periodicamente.

Você pode utilizar detergente neutro e um pano úmido para realizar a limpeza. Quando o eletrodoméstico tem revestimento em inox, a dica é investir em produtos apropriados para este tipo de material – sempre seguindo as informações de utilização contidas nas embalagens.

Micro-ondas

É necessário manter este aparelho sempre seco e bem higienizado, já que ele sempre está em contato com os alimentos consumidos por toda a família. Desta forma, a limpeza deve ser feita semanalmente, mesmo com o uso de coberturas plásticas sobre os pratos enquanto são aquecidos.

Com sabão neutro, é possível remover até mesmo as gorduras mais difíceis de serem removidas. Basta enxaguar toda a superfície com o sabão e um pano úmido e, logo depois, realizar a secagem. É importante deixar a porta do micro-ondas aberta para que o líquido evapore por completo.

A parte externa também deve ser devidamente higienizada. Para isso, é possível utilizar uma esponja (o lado mais macio sempre) ou um pano com detergente suave ou neutro. Nesta área, toda atenção é essencial, pois os orifícios não devem permanecer úmidos ou molhados, preservando o bom funcionamento do aparelho. O mesmo vale para o painel.

Máquina de lavar

Para que as máquinas de lavar continuem desempenhando suas funções com qualidade, é necessário mantê-las sempre limpas. Isto pode ser feito de maneira simples por meio da chamada “lavagem de manutenção”, que realiza a higienização de toda a área interna do eletrodoméstico.

Com a lavadora vazia, inicie um ciclo de lavagem rápida. Você deverá perceber a formação de bolhas de sabão em seu interior devido aos resíduos acumulados dentro do compartimento. Depois disso, despeje vinagre branco (quantidade equivalente a um copo) e repita o procedimento.