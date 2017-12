No Palmeiras: Galiotte diz que buscará “quatro ou cinco” outros reforços

Como afirmou o recém-contratado técnico Roger Machado, em sua apresentação, na semana passada, o elenco do Palmeiras está 90% fechado. Segundo o presidente do clube, Maurício Galiotte, até cinco reforços podem chegar para concluir o fechamento do elenco: “- Até quatro ou cinco situações, essa é a ideia, para a gente fazer uma pré-temporada com todos os jogadores já à disposição do Roger”, disse o dirigente, na manhã de terça-feira (5), após participar de um congresso de direito desportivo, em São Paulo.

O cartola acrescentou: “- Diferentemente do que fizemos no ano passado, vamos manter grande parte do elenco e fazer algumas situações pontuais”, disse Galiotte, sem citar nominalmente os jogadores pretendidos ou que estão em negociação.

Até o momento, a diretoria do Verdão já fechou com o meia Lucas Lima, o lateral- esquerdo Diogo Barbosa e o zagueiro Emerson Santos. O goleiro Weverton, do Atlético-PR, e o lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique, receberam propostas; além dos meia-atacantes Ricardo Goulart (Guangzhou Evergrande) e Bernard (Shakhtar Donetsk) também são especulados nos bastidores.

Em 2017, foram 13 contratações; resta esperar as confirmações do mercado da bola e conferir a nova cara do Alviverde. Depois de confirmar o vice-campeonato brasileiro, no fim de semana, o elenco do Palmeiras se reapresentará em 3 de janeiro de 2018; na Academia de Futebol. A estreia no Campeonato Paulista será no dia 17 ou 18, diante do Santo André, com mando do Palmeiras.

(5-1)

LEG: Maurício Galiotte vai a congresso de direito desportivo com outros presidentes de clubes.

FOTO: Marcelo Hazan