Presidente do Santos descarta Victor Ferraz

Jorge Honorio –

Segundo o presidente do Peixe, Modesto Roma, Victor Ferraz não vai trocar o Santos pelo São Paulo. O dirigente do Peixe, disse ter conversado na manhã de terça-feira (5), com o mandatário do Tricolor, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e encerrado a negociação.

Os dois participaram do 2º congresso brasileiro de direito desportivo. Leco saiu do evento sem dar entrevistas; já Modesto: “- Esse assunto está encerrado. Conversei com o Leco sobre o Victor Ferraz inclusive hoje (terça). Não tem negociação. Conversamos e não tem nenhuma possibilidade de ele sair do Santos”.

É preciso lembrar, porém, que o Santos terá eleições presidenciais no próximo sábado (9); e o novo presidente pode, se assim desejar, mudar o panorama. O São Paulo busca ao menos um lateral-direito para 2018. Além de Ferraz, o clube do Morumbi analisa nomes como Cristovam, do Paraná, e Dudu, do Figueirense, como alternativas para a posição. Ferraz tem contrato com o Santos até dezembro de 2019.

FOTO: Ivan Storti | Santos FC