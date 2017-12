Sargento Heroito recebe Título de Cidadão

“As ações comandadas pelo Sargento têm como eixos principais a defesa da vida, o respeito à cidadania e a garantia dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes”, defendeu Marcelo Cuenca

O Chefe de Instrução do Tiro de Guerra, na opinião do vereador Marcelo Cuenca, mereceu o Título pela sua iniciativa em tornar realidade, como instrumento social, o “Projeto Soldado Mirim”

Por iniciativa do vereador Marcelo Coienca, o Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Votuporanga, 1° Sargento Heroito da Silva Cursino Gomes recebeu o Título de Cidadão Votuporanguense, pela Câmara Municipal de Votuporanga, durante a 44ª Sessão Ordinária realizada na última segunda-feira (4), pelos relevantes serviços prestados ao município, entre eles, o “Projeto Soldado Mirim”.





Sargento Heroito

O 1º Sargento Heroito da Silva Cursino Gomes nasceu em 25 de março de 1975, em Recife/ PE. Ingressou na carreira militar em 07 de março de 1994 como soldado no Centro de Formação de Oficiais da Reserva de Recife. Em 1997 foi aprovado no concurso público para a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações/MG. Em novembro de 1998 concluiu com aproveitamento o Curso de Formação de Sargento, sendo promovido a graduação de 3° Sargento de Infantaria. Foi designado para o cargo atual no biênio de 2017/2018 pelo Chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército.

Ao apresentar-se no início do ano em Votuporanga, encontrou o Tiro de Guerra com espaço físico bastante reduzido. Mas isso não foi empecilho para desenvolver as atividades militares inerentes à formação dos atiradores.

No campo social, procurou integrar as atividades do Tiro de Guerra à comunidade votuporanguense, estreitando os laços e abrindo a porta do quartel através de ações, tais como: atirador por um dia, palestras nas escolas do município, formaturas nas escolas, formaturas nas datas cívicas e militares abertas ao público, participação nas campanhas educativas no município, entre outras.

Sargento Heroito iniciou o “Projeto Soldado Mirim” como um instrumento social, atuando especialmente com foco na promoção da qualidade de vida, prevenção da criminalidade e da violência, através de um conjunto estruturado de políticas públicas voltadas para a inclusão social, integração e mobilização comunitária. Esse conjunto de ações tem como eixos principais a defesa da vida, o respeito à cidadania e a garantia dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes.

Coordenou o curso preparatório militar “Capitão Constantino Santoro” que tem por finalidade a constituição de espaço de aprendizado e orientação para a participação da juventude em concursos militares, de forma que obtenham o conhecimento necessário para atingir seus objetivos. A ideia do curso preparatório para escolas militares surgiu com a percepção de que na cidade de Votuporanga há uma grande quantidade de pessoas almejando a carreira militar, mas não possuem acesso às ferramentas necessárias para a aprovação nesse tipo de prova. Hoje o curso conta com 40 alunos almejando pela carreira militar.

Sargento Heroito procurou estreitar os laços trabalhistas dos atiradores com empresários locais, propondo que os atiradores não perderiam nenhum dia de trabalho em função das atividades no Tiro de Guerra.

Atiradores Destaques do ano de 2017

Na ocasião, a Câmara Municipal de Votuporanga aproveitou para homenagear também os atiradores do Tiro de Guerra que foram destaques no ano de 2017 nos atributos: ética, honra, lealdade, patriotismo, cooperação, honestidade, solidariedade, responsabilidade, sentimento do dever, camaradagem, entre outros.

Estiveram presentes os atiradores: Douglas Henrique Medalha, Gustavo Ozeloto Aleixo e Álisson Andrade Ferreira, para receberem a homenagem.