Secretaria de Trânsito apresenta balanço 2017

Em audiência pública, Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança apresenta ações realizadas em 2017

Balanço de atividades foi apresentado na última segunda-feira (4/12), na Câmara Municipal

Dando continuidade ao cronograma de audiências públicas para prestações de contas da Prefeitura de Votuporanga, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança apresentou, na tarde desta segunda-feira (04/12), um balanço de todas as ações realizadas pela pasta ao longo do ano de 2017.

A solenidade foi realizada no Plenário “Dr. Octávio Viscardi” da Câmara Municipal de Vereadores.

Em sua fala, o secretário Jair de Oliveira tratou a respeito das principais realizações, campanhas, projetos e estudos desenvolvidos pela pasta, e deu especial destaque aos índices e números positivos alcançados no município ao longo deste ano.

Entre as ações da Divisão de Trânsito da Secretaria, foram apontadas: a implantação de 32.500 metros de sinalização horizontal, distribuídos pela cidade; a sinalização completa dos 19,5km da Rodovia Adriano Pedro Assi (Estrada do 27) e dos 4km da Rodovia Nelson Bolotari; a instalação de novas placas e nomenclaturas de ruas; a regulamentação do estacionamento na Praça “Dr. Fernando Costa”, junto à Catedral Nossa Senhora Aparecida; bem como a unificação de sentido e a instalação de semáforos e redutores de velocidade em diversas vias do município.

Entre as ações de conscientização promovidas pela pasta, foi destaque a Campanha dos “4 Ps: Pare Para o Pedestre Passar”, realizada por meio de palestras ministradas por agentes de trânsito em diversas instituições, distribuição de cerca de 5 mil kits educativos e afixação de placas informativas nos canteiros centrais de diversas avenidas.

Também foi desenvolvida uma campanha especificamente voltada para os motociclistas, que contou com ações como materiais informativos afixados no Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” e no entorno do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, além de bloqueios nos principais pontos da cidade para orientação e distribuição de panfletos educativos.

De acordo com o secretário Jair de Oliveira, as campanhas realizadas têm sido ferramentas eficazes para a conscientização dos motoristas votuporanguenses: “Graças ao auxílio de campanhas como essas, assistimos a uma redução de 30% na quantidade de multas aplicadas no município. Se em 2016, foram registradas 29.417 penalidades, em 2017, esse número caiu para 20.393”, destacou.

A pasta apresentou também projetos em desenvolvimento, como o novo traçado da rua Fioravante Davanzo; o novo retorno a ser construído na avenida Dr. Wilson de Souza Foz; a ampliação da semaforização da avenida João Gonçalves Leite; e a instalação de um painel informativo com o mapa dos loteamentos Jardim Monte Verde, Jardim Residencial Noroeste e Jardim Residencial Portal das Brisas, auxiliando na orientação dos moradores e visitantes dessas localidades.

Foram abordados, ainda, tópicos como a instalação da sinalização vertical turística e um estudo acerca da possível utilização de lombadas inteligentes, desenvolvido em parceria com o IFSP.

O balanço abrangeu também as ações da Divisão de Transporte, que realizou aferição de taxímetros entre os dias 21 e 23 de novembro; e uma série de blitzen e fiscalizações, realizadas em parceria com os agentes de trânsito e a Polícia Militar.

No quesito segurança, foram destaques: a cobertura em diversos pontos da cidade, 24 horas por dia; expansão da atividade delegada, com dois policiais para a Zona Norte; fiscalização no Parque da Cultura, entre 18h e 23h55; apoio em grandes eventos como Carnaval, JORI e Fliv; e fiscalização com quatro policias na área central durante o período noturno em que o comércio estará aberto.

Próximas audiências

As audiências continuam nesta terça-feira (5/12), no auditório da Secretaria da Cidade que fica na Rua São Paulo, 3741. A primeira apresentação será da Secretaria de Administração, às 14 horas; seguida do Fundo Social de Solidariedade, às 15 horas; e, por último, da Secretaria de Esporte e Lazer, às 16 horas.

A realização de audiências públicas atende determinação da Lei Orgânica do Município. No total, são 16 Secretarias que apresentam balanço do primeiro ano de governo conforme cronograma definido pela Casa de Leis.