Trem Caipira entra em operação em Rio Preto

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Rio Preto informou ontem o inicio da operação do Projeto Turístico e Cultural Trem Caipira. A inauguração acontece neste domingo, dia 10 de dezembro, às 8 horas, para convidados e autoridades. Outras cinco datas já estão autorizadas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre para o Trem operar: 28 de janeiro, 25 de fevereiro, 25 de março, 29 de abril e 27 de maio. A partir de janeiro de 2018 as pessoas interessadas em viajar no Trem Caipira deverão se cadastrar junto à Secretaria de Desenvolvimento pelo telefone (17) 3203-1152.