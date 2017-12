Acidente em Tabapuã deixa um morto e dois feridos

Um acidente registrado no início da noite de terça-feira (5), na rodovia Jerônymo Ignácio da Costa (SP-395/310), que liga as cidades de Tabapuã e Catiguá/SP; matou o motorista do GM/Ômega, Eder Paulo Campos, de 34 anos; que segundo a polícia, estava em alta velocidade e não conseguiu frear colidindo contra a traseira de um veículo que era conduzido por Regiane Afpolfi, de 41 anos.

Com o impacto, além do óbito de Eder, duas pessoas ficaram feridas; Vitor Mateus da Cruz, 19 anos, que era passageiro do Ômega; e Regiane. Imediatamente foram resgatados pelos homens do Corpo de Bombeiros e estão internados no Hospital Padre Albino, em Catanduva/SP; em estado grave.

A Polícia Científica esteve no local do acidente, e deve apontar as responsabilidades.

(4-4)

LEG: Segundo a polícia, o condutor do Ômega trafegava em alta velocidade e não conseguiu evitar o choque.

FOTO: Reprodução