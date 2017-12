Audiência Pública: Maturana apresenta uma economia de R$6  milhões aos cofres públicos

O secretário da Administração, Miguel Maturana e o presidente da Câmara Osmair Ferrari (Foto divulgação)

Os números apresentados na audiência pública da Secretaria da Administração, na tarde desta terça-feira (5/12), mostraram o resultado do trabalho de diversos setores da área gerenciada pelo secretário Miguel Maturana Filho.

Ele fala de uma economia de cerca de R$ 6 milhões aos cofres públicos gerada a partir de licitações na modalidade Pregão, do tipo menor preço, onde a disputa para compra de bens e serviços é feita por propostas e lances sucessivos, em sessão pública, presencial ou eletrônica.

Segundo dados da Secretaria, foram geradas 171 convocações de novos servidores públicos desde o início deste ano e um terceiro concurso está em andamento com data de realização das provas objetivas prevista para dia 17 deste mês.

O secretário da Administração, Miguel Maturana Filho, apresentou a implantação do monitoramento eletrônico das ambulâncias da Secretaria da Saúde e dos veículos utilizados no transporte de alunos pela Secretaria da Educação, ferramenta que se encontra em fase de testes, mas que proporcionará maior eficiência no controle e gestão em tempo real da frota.

Neste ano, segundo Maturana, a Prefeitura de Votuporanga investiu R$ 3,4 milhões na compra de 23 novos veículos para as áreas da saúde, educação, assistência social e trânsito. São meios de transporte que ajudam a melhorar o atendimento ao público e trazer mais conforto às pessoas que necessitam destes serviços.

Além dos investimentos, a Secretaria apontou os novos meios de controle de abastecimento da frota, agora com sistema mais detalhado e gerenciamento através de software que permite o uso de cartão com controle de média, quilometragem e total de abastecimentos.

Fundo Social de Solidariedade

Na audiência pública que promoveu a apresentação dos trabalhos e projetos do Fundo Social de Solidariedade, a presidente e primeira-dama do Município, Mônica Pesciotto de Carvalho, pontuou ações idealizadas no primeiro ano de administração. Foram destaques a reforma, reestruturação das vagas e manutenção da Casa de Apoio em Barretos/SP que atende pacientes votuporanguenses em tratamento contra o câncer.

A realização da 21ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos (JORI), em parceria com todas as Secretarias Municipais e Governo do Estado de São Paulo, também foi uma das ações destacadas. Uma força tarefa reduziu a despesa do evento de R$ 500 mil no ano anterior para R$18 mil neste ano. Além disso, o evento mobilizou o maior número de cidades e atletas dos últimos anos.

Outra ação apresentada pela presidente do FSSM foi o Cabide Solidário, que recebe roupas e calçados de doações de voluntários, empresas e entidades, e repassa a pessoas carentes da cidade. A doação de R$ 50 mil pelo Fundafresp (Fundo de Assistência Social da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo) transformada em 21 kits de cozinha industrial entregues a entidades assistenciais cadastradas pela Prefeitura de Votuporanga também foi destacada. Os kits foram compostos por fogão industrial de duas bocas, panela de pressão industrial, botijão de gás e garrafão térmico de 25 litros.

Por fim, Mônica Pesciotto de Carvalho reforçou a criação do Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA); do Conselho Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal (COMPROA); do Fundo Municipal de Bem-Estar do Animal (FUMBEA); do projeto do Recanto dos Focinhos; e do Sistema Integrado de Controle Animal – através da Lei Complementar Nº345, possibilitando a conquista de R$ 120 mil do Deputado Ricardo Izar para a compra de um castramóvel, além de diversas outras ações, como o mutirão para castração de gatos de rua agendado para o início de 2018, bem como a realização do Censo Animal Digital.

Esportes e Lazer

Na última audiência do dia, o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, demonstrou como as ações da Secretaria contribuem diretamente para melhorar a qualidade de vida da população, através do incentivo às práticas esportivas, e também como forma de oferecer opções de melhor aproveitamento do tempo ocioso das crianças e adolescentes de Votuporanga.

Cerca de 3,8 mil alunos fazem parte das aulas oferecidas gratuitamente pela Secretaria nas modalidades de Atletismo, Biribol, Ballet, Capoeira, Karatê, Futsal, Futebol, Natação, Hidroginástica, Judô, Vôlei, Ciclismo, Atletismo ACD, Taekwondo, Hapkidô e Jiu-Jitsu. São 13 praças esportivas espalhadas pela cidade e distrito Simonsen e 20 pontos de academias a céu aberto ou parquinhos instalados por diversos bairros.

“Como incentivo e aprimoramento de atletas, a Secretaria também organiza e participa de eventos esportivos locais, regionais, estadual e nacional, buscando resultados que fortaleçam o desenvolvimento atlético, a formação do caráter e a troca de experiências, a disciplina e a convivência em grupo”, disse o secretário.

Próximas audiências

As audiências continuam nesta quarta-feira (6/12), no auditório da Secretaria da Cidade. A primeira apresentação será da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, às 9 horas. À tarde, as Secretarias da Cultura e Turismo, às 15 horas; e da Cidade, às 16 horas, demonstram o balanço de ações deste primeiro ano de governo da administração do prefeito João Dado. Todas as audiências são abertas ao público.

A realização de audiências públicas atende determinação da Lei Orgânica do Município. No total, são 16 Secretarias que apresentam balanço do primeiro ano de governo conforme cronograma definido pela Casa de Leis.