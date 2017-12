Bendito Cupim: A mais nova opção em gastronomia

Em coquetel realizado na noite da última terça-feira , os irmãos Flávio e Carlos Zenatti receberam a imprensa, familiares e convidados no Bendito Cupim, point que supre a necessidade de um local com toda a infraestrutura para receber as famílias que já a algum tempo anseiam por um ambiente que possui ampla brinquedoteca, fundamental nos dias de hoje, além de um amplo e confortável ambiente.

Com vasta experiência no segmento, a família Zenatti comanda há 15 anos a Churrascaria Ventos do Sul e o Seu Bar, ambos em São José do Rio Preto, o que certamente os credencia para acreditar o sucesso de sua mais nova aposta.

Comandados pelo gerente Anselmo Machado, uma equipe experiente de garçons, cozinheiros e barmens, com certeza fará toda a diferença no atendimento e como o próprio nome diz, o cupim casqueirado será o carro chefe do menu que promete outras novidades.

Ao som do cantor Gustavo Sanches, os convidados puderam conhecer enfim um lugar que deve se tornar referência em boa gastronomia.

Votuporanga estava precisando!

O Bendito Cupim fica na Rua Tiete 3306, esquina com a Rua São Paulo. (Jefferson Camargo)