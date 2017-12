O Corpo de Bombeiros resgatou o filhote de uma jiboia que ficou preso embaixo do banco da bicicleta de um homem, na manhã desta quarta-feira (6), na zona norte em Votuporanga .

De acordo com informações da corporação, ele parou para conversar com amigos na avenida Emílio Arroyo Hernandes quando percebeu que o animal estava preso embaixo do banco da bicicleta.

A cobra foi resgatada pelos bombeiros e entregue à Polícia Ambiental. Ela será solta na natureza.