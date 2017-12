Ferroviária vence e garante vaga na final

No Tropezão –

No último sábado (2), jogando no gramado do Complexo Faies Habimorad, a Ferroviária assegurou sua classificação para a disputa do título depois de um jogo difícil contra o Brothers. O placar apertado, 2 a 1, retratou bem como foi à partida, prestigiada por bom público. O time da casa não se fez de rogado e assegurou sua vaga na grande final do Campeonato Amador “Carlos Roberto de Souza Figueiredo – Tropê” e aguarda a definição de seu adversário.

Agora, resta saber quem enfrentará a “Ferrinha” da Zona Sul, cuja definição sairá neste domingo (10), entre a Secretaria de Esportes e Lazer e o Unidos do Pozzobon, que se enfrentam às 9h, também no campo da Ferroviária. O jogo terá portões franqueados ao público. O Campeonato Amador é uma realização da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com organização a cargo da ARAV – Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga.