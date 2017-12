Mulheres são agredidas a pauladas por morador de rua após negarem comida

-Jorge Honorio –

Durante a terça-feira (5), duas mulheres foram agredidas com um pedaço de pau por um morador de rua, de 34 anos, depois que uma delas negou comida ao agressor, no bairro Vila Progresso, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria chamado aleatoriamente uma moradora em uma residência para pedir comida. Ao receber uma resposta negativa, pegou dois pedaços de pau que estavam na calçada e agrediu a moradora. A tia da mulher, que estava na casa da sobrinha, escutou a discussão e foi verificar o barulho quando também foi agredida.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos, e prendeu o indivíduo; o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A mãe do autor esteve na delegacia e disse que o filho já foi internado por uso de drogas e apresenta um comportamento agressivo.

As vítimas foram socorridas e atendidas na unidade de pronto-atendimento do bairro Jaguaré; com ferimentos leves, foram medicadas e liberadas em seguida.