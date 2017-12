Pedreiro ameaça, agride e furta ex-mulher    

– Jorge Honorio –

Araçatuba: No final da tarde de terça-feira (5), uma dona de casa de 53 anos, moradora no bairro Vila Aeronáutica, em Araçatuba/SP; foi ameaçada de morte, agredida e furtada pelo ex-marido. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal havia se separado e a mulher retornou a casa para pegar seus pertences. O pedreiro se negou a devolver os pertences e, a ameaçou de morte caso ela o denunciasse à polícia.

Na sequência, o homem muito nervoso, pegou um pedaço de madeira e começou a quebrar o carro da mulher, danificando todos os vidros, exceto o traseiro, e danificando a lataria. Não satisfeito, com o mesmo pedaço de pau, partiu para cima da mulher, causando ferimentos no braço esquerdo e lesões por várias partes do corpo.

Depois ele entrou no carro e pegou a bolsa dela, onde havia R$ 950, furtou o dinheiro e disse que não iria devolver. A mulher foi ao Plantão Policial e registrou a ocorrência. A Polícia Civil ainda investiga o caso; porém o agressor já foi indiciado por furto, dano e lesão corporal.

FOTO: Cedida | Polícia Civil