Saev Ambiental plantou 9,5 mil árvores neste ano

Autarquia Municipal responsável ao meio ambiente na cidade, a Saev Ambiental implantou no começo do ano o Disque Árvore e intensificou as ações de plantios por toda a cidade conquistando bons números nesse sentido.

Na mais recente atualização do Placar da Árvore, a Saev Ambiental informa que foram plantadas, desde o início do ano de 2017, um total de 9.469 plantios de espécies arbóreas em todo o município. Desse total, 8.130 foram voltados para ações de reflorestamento, 525 para a compensação de árvores retiradas e 814 para o atendimento gratuito das solicitações vindas dos munícipes pelo “Disque Árvore”.

“Criamos o Placar da Árvore com a função de agregar transparência aos trabalhos de reflorestamento e arborização urbana desenvolvidos pela autarquia. Por lá, é possível acompanhar todos esses números”, observa o superintendente da autarquia, Eng. Marcelo Marin Zeitune.

Reflorestamento

Ainda de acordo com o placar, dentre os 8.130 plantios de reflorestamento realizados pela Saev, 3.224, aconteceram no Parque Boa Vista I; 2956 no Parque Boa Vista II; 1289 na Área de Preservação Permanente do Córrego Boa Vista; 337 no 5º Distrito Industrial; 310 no Horto Florestal “José Ramalho Matta”; e 14 no 6º Distrito Industrial.~

“Disque Árvore”

O objetivo do “Disque Árvore” é o de aumentar os índices de arborização de Votuporanga, melhorando a qualidade de vida dos munícipes.

O serviço responde gratuitamente às solicitações dos cidadãos, que podem entrar em contato com a Saev, pedindo o plantio de uma muda na calçada de seus imóveis.

O atendimento é realizado pelos números de telefone 0800 771 1950 e 3405-9195, ou pelo Atendimento Pessoal, na Rua Pernambuco, nº 4313, das 8h às 16h.

Podas gratuitas

Além dos projetos de reflorestamento e arborização urbana realizados pela Saev Ambiental, Votuporanga começou a contar, neste ano, com o serviço de poda gratuita de árvores de calçadas, numa iniciativa do prefeito João Dado, com apoio da Saev e da Câmara Municipal.

O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e, desde então, permitiu a poda de 22 mil árvores, entre os meses de fevereiro e novembro de 2017, com uma média de 2.245 serviços prestados por mês.