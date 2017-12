Identificado suspeito de furtar cofrinhos com moedas para Hospital de Jales

Comerciante amarrou cofrinho do hospital para evitar furtos (Foto: TV TEM/Reprodução)

Homem foi detido na segunda-feira (4) após furtar cofrinho distribuído no comércio. Ele confessou seis crimes, segundo a polícia, mas foi liberado.

A Polícia Civil identificou o suspeito de praticar pelo menos seis furtos de cofrinhos para doação de moedas da unidade de Jales do Hospital do Câncer de Barretos. Os pequenos cofres ficam espalhados em estabelecimentos da cidade. A ação tem o objetivo de arrecadar qualquer quantia em dinheiro para auxiliar o trabalho realizado nas sedes do hospital que estão espalhadas pela região.

Segundo a polícia, um homem de 30 anos foi detido depois de furtar um cofrinho em uma padaria de Jales, no dia 4 de dezembro.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação. Ele entrou no comércio sem camisa e, ao se aproximar do balcão, pegou o cofrinho e o escondeu na camiseta que segurava.

O suspeito confessou que furtou seis cofres, informou a polícia. O homem foi ouvido e liberado em seguida, já que não foi registrado flagrante.

De acordo com o delegado Sebastião Biazzi, o homem é usuário de drogas e possui passagem pela polícia.

“Ele já passou pela cadeia, não trabalha e furta os cofrinhos para comprar drogas. Nos crimes, ele tira a camisa, analisa o estabelecimento, joga a camisa sobre o cofrinho e vai embora”, explica.

Segundo a Polícia Civil, os comerciantes da cidade registraram pelo menos 15 furtos de cofrinhos em dois meses. Para tentar evitar o crime, a proprietária de uma quitanda colocou um parafuso no balcão e amarrou o cofre com um cabo de aço.

“Eu pensei que não poderia mais deixar o cofrinho no balcão, mas o próprio coordenador do hospital teve a ideia de amarrar para que as pessoas continuem contribuindo”, afirma Helena Rizzo Preti.

Na região de Jales, a ação arrecadou quase R$ 200 mil em moedas desde 2015 em mais de seis mil cofrinhos.

“A ação é para o próprio custeio do hospital, como a compra de materiais e medicamentos utilizados por pacientes e, para a gente, é uma decepção ver que utilizam deste benefício para um efeito negativo”, afirma a gente administrativa do hospital Camila Venturini.