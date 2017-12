Coluna do Zappa

(Foto Reprodução) Olha o pão – Solange, o marido Atílio e a filha Giovana eternizando a passagem deles pelo Mundo Pão do Oliver, ao lado do próprio Oliver Anquier, dono da padoca chique no centro da cidade, no térreo do icônico edifício Esther.

(…)Se nós, nas travessuras das noites eternas

Já confundimos tanto as nossas pernas

Diz com que pernas eu devo seguir.

(Chico Buarque)

Ana Paula Habimorad, Maria Emilia dos Santos Soubhia, Marli Beneduzzi Pignatari, Miguel Raul Pignatari Junior e Rames Cury.

Alba Guerche e Danilo Barbosa casam-se amanhã.

O Chalé Acústico de Fernandópolis vem hoje de Legião Urbana + rock nacionais.

Em Valentim, quermesse amanhã e leilão com almoço no domingo com renda para a nossa Santa Casa.

Outra para o hospital fala da Queima do Alho marcada para este 17 no Centro de Eventos do Sindicato Rural.

As boas vendas de mesas antecipam o sucesso do 2º Boteco dos Amigos, amanhã, no Assary.

Uma manhã para enriquecer a alma e, como diria Fausto Silva, alongar o cérebro. Falo do 1º Simpósio de Direitos Humanos que a secretaria coordenada por Emerson Pereira idealizou e organizou para hoje, a partir das 8h00, no Centro de Cultura e Turismo. Os convidados Márcia Gori, Alcides Coimbra e Angelina Alves Toledo irão falar sobre Direitos Sexuais e reprodutivos da Pessoa com Deficiência, do respeito à liberdade religiosa e da necessidade da proteção à mulher diante da evolução de uma sociedade patriarcal.

O Lar Celina encaixou sua nova promoção dentro do clima de Natal como a “Torta de Nozes Odete Tonini” de opção para as confraternizações de final de ano. Convites com diretores e colaboradores e retirada no dia 21, numa quinta, das 14h às 17 horas.

Nunca na história dessa cidade um prefeito foi alvo de tantas fofocas em tão curto espaço de tempo, como a pior delas, de péssimo gosto, quando tratou de anunciar sua morte. Ainda tivemos as notícias falsas das horas extras, plano de saúde, o fim dos pontos facultativos e por aí vai.

A mais nova que surgiu ontem fala que o querido chefe do executivo teria determinado o fim das mangueiras da avenida 9 de julho, alegando que os frutos podem cair nos carros. E a maldade da história criada contra o prefeito vem enriquecida com requintes mais pesados dizendo que elas estariam com os dias contados através de envenenamento, causando assim, menos burburinho popular que certamente irá cair de pau, ou seria de manga, na cabeça da Prefeitura. Chegaram a antecipar até o comunicado oficial sobre a retirada que traria algo assim …“que a extração foi necessária pois os pés foram acometidos por uma praga causando o apodrecimento do tronco e das raízes”. Assim também é desrespeitar demais com as pessoas, principalmente com o nosso Prefeito.

Lembrei de um acontecido na gestão do Juninho Marão que recebeu uma equipe do político, arquiteto, urbanista brasileiro e ex-prefeito de Curitiba por três vezes, Jaime Lerner. Advinhe você qual foi a avenida mais elogiada e o motivo? Vale uma manga bem docinha.

A cuidadora Eva Cristina e aluna Maria Luiza: na família Apae tem dessas coisas

Os alunos da escola Apae, Matheus Talasso e Eduarda

Para quem não assistiu ou quer se deliciar com a doce recordação do 20º Espetáculo de Dança da Almagêmea, apresentado em julho, a oportunidade chegou. Amanhã e depois tem De Repente 20, que é um compilado dos melhores números musicais já apresentados nestes 20 anos de festival através de 20 coreografias do Baby Class, Ballet Clássico, Dança do Ventre, Flamenco, Jazz e Sapateado. Sempre a partir das 20h30, na Concha Acústica.

Fortalecer a prestação de melhores serviços profissionais e ampliar as possibilidades de atendimento aos clientes: este é o objetivo da parceria entre a votuporanguense Advocacia Gianoti e a VAE Consultores, de São Paulo.

O advogado Douglas Gianoti explica que diante dos desafios de um mundo em constante evolução e de mudanças nos cenários econômico-financeiro, tecnológico e político, “este é o momento oportuno para a INTEGRAÇÃO ESTRATÉGICA das nossas empresas e do nosso corpo técnico”. Salienta que são mais de 30 anos no mercado atendendo a clientes nacionais e estrangeiros dos mais diferentes portes econômicos, “satisfazendo necessidades e superando expectativas com soluções de alta qualidade técnica, agilidade e preço justo, buscando soluções de acordo com as necessidades de cada cliente, ou seja, nada de ideias padronizadas e iguais para todos”.