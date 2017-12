Biblioteca Municipal inaugura equipamentos de tecnologia assistiva

– Jorge Honorio –

Na manhã de ontem (7), a Biblioteca Municipal Castro Alves, anexada ao Centro de Informações Culturais “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura; ganhou duas novas peças tecnológicas, que auxiliam pessoas com deficiência visual e motora; garantindo o direito ao acesso aos conteúdos disponibilizados na biblioteca pública.

O Scanner com voz/OCR converte documentos impressos, em áudio; usando reconhecimento óptico de caracteres que permite transformar texto em voz. Seu funcionamento é simples e pode ser usado não somente por pessoas com deficiência visual, mas também por todos que queiram ouvir ao invés de ler.

Já a Lupa Eletrônica é um dispositivo que amplia significativamente o tamanho das letras e textos. Possibilitando uma compreensão facilitada, já que o aumento do diâmetro do que está sendo lido, depende única e exclusivamente do usuário.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp: “- A inclusão e a experiência de conectar pessoas com o mundo da leitura por meio de ações inovadoras estão entre as missões da Biblioteca. Por isso, os equipamentos de tecnologia assistiva ampliam nossa capacidade de atendimento e complementa o trabalho de responsabilidade social que passa pela possibilidade de fazer a diferença”.

A Biblioteca dispõe de um acervo de 7000 itens em diversos formatos: livros tradicionais ou em formato acessíveis como braile, livro falado, audiolivro, além de DVD, jogos, brinquedos, revistas, jornais e gibis; tudo isso para levar até as pessoas de encontro com o acesso à informação, e ao fantástico mundo da leitura.

O horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h; aos sábados e domingos, das 15h às 21h. O telefone para contato: (17) 3405-9670 – ramais: 203 | 204.