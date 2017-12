Concluído projeto de sinalização turística

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (7/12), em seu gabinete, o prefeito João Dado, junto com a secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, anunciou a primeira ação de Votuporanga enquanto Munícipio de Interesse Turístico (MIT): a conclusão do projeto de sinalização turística e comunicação visual, que prevê a instalação de 177 placas informativas verticais, indicando a localização de 41 pontos da cidade, incluindo atrações turísticas e equipamentos que sirvam ao visitante, como hotéis, restaurantes e hospitais.

O projeto recém-finalizado já foi encaminhado ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur) da Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo, a fim de que seja pleiteada uma verba de aproximadamente R$260 mil, voltada para a execução das obras necessárias. A previsão é a de que um parecer do órgão seja emitido ainda na primeira quinzena de dezembro.

Caso os recursos sejam conquistados, o prazo proposto para o início da instalação das placas é de até 180 dias após a assinatura do convênio. A ideia é a de que, futuramente, o projeto de sinalização seja ampliado em Votuporanga, abrangendo um total de 62 pontos espalhados por todo o município.

Durante a coletiva, o prefeito afirmou que a instalação das placas “promoverá uma importante divulgação dos espaços turísticos e de interesse público do município, trazendo uma nova configuração visual ao espaço urbano, que auxiliará o visitante em sua estadia na cidade”.

De acordo com a secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, “a sinalização turística é uma importante ferramenta não só para o acolhimento ao turista, mas também para a orientação da própria população, que também poderá se beneficiar dos atrativos indicados pelas placas”.

O projeto foi desenvolvido por diversas secretarias da Prefeitura e contou com o apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

MIT

A cidade conquistou o título de MIT (Munícipio de Interesse Turístico) após o resultado favorável da votação da Assembleia Legislativa Estadual (Alesp), que, na sessão do dia 26 de outubro de 2017, aprovou o projeto, de autoria do deputado estadual Carlão Pignatari.

Com a classificação de Votuporanga como Município de Interesse Turístico, a Prefeitura passa a receber, anualmente, cerca de R$ 650 mil em recursos vindos do Governo do Estado, que devem ser investidos no fomento ao turismo como propulsor da economia local, gerando empregos e renda.