Dado anuncia seis obras para Votuporanga

O prefeito João Dado anunciou ontem construção da Policlínica, arena esportiva no Centro de Eventos “Helder Galera”, interligação da av. Mário Pozzobon entre outras obras

– Da Redação –

O prefeito João Dado anunciou na manhã desta quinta-feira (7), obras que beneficiarão as áreas de saúde, turismo, esporte, economia e infraestrutura da cidade com previsão de início para 2018.

Três das obras anunciadas terão recursos do Governo Federal. A documentação, consolidando as conquistas, foi assinada pelo prefeito ontem pela manhã na presença de representantes da Caixa Econômica Federal. No total, serão mais de R$ 4 milhões em repasses com apoio dos Deputados Federais Antonio Bulhões, Rodrigo Garcia e Paulinho da Força.

Segundo o prefeito, por indicação do Deputado Federal, Rodrigo Garcia serão R$ 1,2 milhão pelo Ministério da Saúde objetivando a construção de uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Policlínica. A construção será ao lado da Farmácia de Alto Custo, no Parque da Saúde num espaço de 500 m² e prestará atendimento ambulatorial em várias especialidades multiprofissionais e serviços de diagnóstico e terapêutico com foco na saúde da mulher e da criança, dentre eles: consulta Ginecológica e Obstétrica, consulta de Pediatria, consulta de Pneumologia. O atendimento será gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde em convênio com a Fundação Educacional de Votuporanga.

Outros R$ 1,960 milhão virão por emenda do Deputado Antonio Bulhões por meio do Ministério do Esporte para a construção de uma Arena Esportiva no Centro de Eventos “Helder Galera” com quadra, arquibancadas e sanitários. Também no Centro de Eventos, o prefeito anunciou a conquista de R$ 1 milhão, com apoio do Deputado Federal Paulinho da Força, para ampliação da área de piso em concreto que fica paralela à avenida do Centro de Eventos. Atualmente, possui 3,2 mil m² em concreto e ganhará mais 1,6 mil m², sendo 1,120 m² de área livre e 480 m² para duas baterias de banheiros.

Além do Oba Festival que atrai milhares de visitantes e movimenta significativamente a nossa economia, poderemos ainda realizar outros eventos ao longo do ano, como, por exemplo, a Festa das Nações e grandes competições esportivas”, destacou o prefeito.

Dado falou ainda sobre três outras obras de infraestrutura que serão feitas pela Prefeitura com recursos de R$ 10 milhões liberados por uma linha de financiamento da Caixa Econômica Federal para os seguintes projetos: obras de canalização para resolver definitivamente problemas com escoamento de água na av. José Silva Melo com investimento de R$ 2 milhões; outros R$ 3 milhões serão direcionados para a transposição do Córrego do Cortume e consequente ligação da av. Mário Pozzobon Filho, no ponto de ligação com a avenida Deputado Áureo Ferreira e outros R$ 5 milhões serão empregados na infraestrutura completa do 7º Distrito Industrial, próximo a Simonsen, para a vinda de novas empresas e mais geração de emprego e renda.

As obras, segundo o prefeito, entrarão em processo de licitação com previsão de início para o segundo trimestre de 2018.