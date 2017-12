Dom Moacir fala sobre primeiro ano da Diocese

Pe. Gilmar, o novo assessor de imprensa e o Bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas

– Danilo Liévana de Camargo –

Dom Moacir Aparecido de Freitas, Bispo responsável pela Diocese de Votuporanga reuniu a imprensa na manhã de ontem para comentar sobre os seus primeiros 13 meses de governo a frente da Igreja Católica e também para detalhar o Ano Nacional do Laicato – o Ano do Leigo. A coletiva também contou com a presença de padres e funcionários e voluntários da Catedral Nossa Senhora Aparecida. A Diocese de Votuporanga foi criada em 20 de outubro de 2016.

“Eu fui escolhido pelo Papa, mas eu tenho a responsabilidade de escolher os outros membros para compor a estrutura de governo da nossa Diocese. Foram escolhidos três padres para me auxiliar no comando da Diocese: o Pe. Geomar (Paróquia de Santa Luzia), eleito pelos outros padres para ser o coordenador geral da Pastoral da Diocese de Votuporanga. Para o cargo de ecônomo da Diocese, os padres elegeram o Pe. Carlos da Paróquia São Bento; já para o cargo de contador, foi escolhido, o Sr. André Gratão; além disso para dar validade aos documentos, foi escolhido o Chanceler, o Pe. Roberto da Silva Bocalete, aquele que dá validade jurídica aos documentos da Diocese”, explica o Bispo.

“Para o Conselho de Presbíteros – o Senado do Bispo-, formado só por padres, mas com a missão de ajudar o Bispo no encaminhamento da situação dos presbíteros. Esse Conselho tem 50% participativo, ou seja, democrático, indicado pelos padres da Diocese. A nossa Diocese foi dividida pastoralmente em 5 regiões e cada área dessa, cada uma escolheu o seu Padre que os representa diante deste Conselho, que foi composto por 11 membros. Pela Lei da Igreja desse Conselho é formado um colégios dos consultores, este então é um grupo mais seleto de confiança do Bispo que tem a missão de aconselhar quando se trata de assuntos econômicos da Diocese, por exemplo: a aquisição de um terreno ou venda, para ouvir opiniões, consultar, etc.”

Ainda falando sobre a estrutura da Diocese, Dom Moacir disse que foi nomeado recentemente o Pe. Gilmar Margotto como assessor de imprensa da Diocese. “E esta reunião de hoje já é uma iniciativa dele e esta sala onde estamos reunidos ficou certo que será a sala de imprensa, que estará sempre de portas abertas a vocês jornalistas, para que tenham acesso com facilidade, as informações, os assuntos referentes a nossa Diocese.”

“Realizamos a primeira Assembleia Pastoral, dando condições para o nosso plano de trabalho e também o encontro com os presbíteros, onde debatemos sobre sofrimento psíquico dos padres. Além disso, em 2017 vivenciamos o Ano Mariano, os 300 anos do aparecimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida, tendo excelente participação na Catedral e nos ajudando a viver melhor o plano que Deus realizou sob Nossa Senhora.”

Sobre o Ano Nacional do Laicato, Dom Moacir enfatizou a proposta para 2018. “A ideia está embasada no documento 105 assinado ano passado por nossos Bispos, ‘Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade’, que traz o lema ‘Sal da terra e luz do mundo’ (Mt 5, 13-14). Poderemos celebrar a presença dos leigos e a sua vocação de ser sal da terra e luz do mundo. Além de aprofundar a vocação, também aprofundar a espiritualidade, ajudando a testemunhar e seguir o desejo de Jesus Cristo, sendo Evangelho vivo na sociedade”.

Na coletiva, padre Gilmar reforçou o convite para a Missa de abertura do Ano Nacional do Laicato, que será nessa sexta-feira, dia 8 de dezembro, data que a Igreja comemora a Solenidade da Imaculada Conceição, às 20 horas, na Catedral. Será presidida por Dom Moacir e concelebrada pelos padres da Diocese. O tema será trabalhado até a Solenidade de Cristo Rei, em novembro de 2018. Já na segunda-feira, dia 11, às 19h30, a Missa na Catedral será para celebrar o aniversário de 30 anos de vida sacerdotal de Dom Moacir.

Por fim, padre Gilmar, agradeceu o apoio dos meios de comunicação. “A imprensa tem sido muito parceira da Igreja e tem nos ajudado na divulgação dos trabalhos sociais e projetos. Que Deus abençoe e recompense por todo o bem que fazem, pois sabemos da importância e participação de vocês.”

Entre os padres presentes estavam o padre Lorival Angelo Marques, padre Geomar Alves dos Santos, padre Carlos Roberto dos Santos, padre Alexandre Pereira da Silva e o padre Edivaldo Medeiros.