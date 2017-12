Igreja Batista doa cremes dentais a Santa Casa

O representante da Igreja Batista, Alvimar Martins Marques

Foram doadas 400 unidades de cremes dentais ao Hospital



Entrega foi realizada nesta quinta-feira (7/12); itens serão utilizados para confecção de kits de higiene





A 1ª Igreja Batista de Votuporanga fez mais uma ação social, em prol da Santa Casa. Representante da igreja entregou nesta quinta-feira (7/12) 400 unidades de cremes dentais para o Hospital, beneficiando pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com estes itens, a Santa Casa confeccionará kits de higiene, que serão distribuídos nas alas. Os pacientes recebem um sabonete e um creme dental. “Estes kits são confeccionados por voluntários, a partir de doações da comunidade e suprem as necessidades das pessoas internadas que esquecem estes produtos. Agradecemos por esta colaboração, que faz a diferença para centenas de pacientes”, afirmou a psicóloga Isabela Lucas Lima.

O representante da Igreja Batista, Alvimar Martins Marques, destacou a satisfação em contribuir com a Santa Casa. “As doações para o Hospital são feitas com frequência porque sabemos que tem um fim claro, que é para uma boa causa. Existe transparência. Entendemos que ajudar essa Instituição demonstra o amor de Cristo, que nos ensina amar ao próximo”, afirmou, recordando de outras contribuições feitas à Entidade como longarinas para o Pronto Socorro, cadeiras de roda, uniformes e colchões de casca de ovo para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de roupas e calçados para o Bazar do Bem. Somente neste ano, a Igreja destinou 144 cremes dentais, 108 sabonetes e material literário para crianças e adolescentes.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o apoio. “Seu Alvimar é voluntário nosso, que nos auxilia brilhantemente e conhece nossas necessidades. A Igreja também nos ajuda frequentemente, com ações sociais. Receber estes produtos nos enche de alegria, por atender diretamente aquelas pessoas que não trazem os kits de higiene, deixando a assistência ainda mais humanizada”, concluiu.