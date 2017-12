Mutirão de Natal acontece em Votuporanga

O Mutirão de Natal é um projeto social de âmbito nacional que primordialmente provê uma ceia de Natal digna para pessoas que vivem na pobreza e que, nesta data festiva, não têm nem mesmo o básico para a sobrevivência: um prato de comida.

O projeto começou em 1994 na cidade do Rio de Janeiro, liderado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a cada ano vem ganhando mais adeptos e colaboradores no país.

Votuporanga tem se destacado na região por participar ativamente do projeto nos últimos anos. Este ano a campanha já está a todo vapor na cidade. Neste sábado, dia 9 de dezembro, a comunidade adventista estará arrecadando alimentos em vários bairros de Votuporanga, fique atento para participar! Serão aceitos como doações alimentos não perecíveis para a confecção de cestas básicas.

Caso o Mutirão por algum motivo não passe na sua casa, você também pode contribuir entregando a sua doação na sede da Igreja Adventista que fica no centro de Votuporanga, na Rua Santa Catarina, 3560, ao lado do INSS, até o dia 16 de dezembro.

História do Mutirão

A Igreja Adventista do Sétimo Dia deseja expressar, de maneira especial, um agradecimento ao casal Marli e Sergio Azevedo.

Segundo depoimento da Sra. Marli, ao lembrar que milhares de famílias brasileiras não têm recursos mínimos para ter uma ceia de Natal, e vendo sua própria mesa farta, ela e o esposo decidiram fazer algo em favor dos necessitados. Surge então a ideia do Mutirão de Natal.

Em 1994, na Igreja Adventista de Botafogo – Rio de Janeiro, o casal, juntamente com seu pastor e a liderança jovem, desenvolveram as regras de uma gincana e a colocaram em prática com a ajuda de toda a igreja. A partir dessa iniciativa, o Mutirão de Natal passou também a ser implementado por outras igrejas, e hoje está se alastrando por todo o território da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Somente em 2009, foram arrecadadas 5.387,6 toneladas de alimentos, contribuindo assim para que milhares de famílias tivessem um Natal diferente, mais alegre, mais nutritivo, mais feliz. Muitas instituições assistenciais também foram beneficiadas, além de milhares de pessoas atingidas por situações de emergência que foram atendidas através da ADRA.

Por isso, nossa gratidão à Marli e ao Sergio por fazerem com que o Mutirão de Natal não seja apenas um projeto particular, ou de uma congregação, mas de todos nós.

Por que no Natal?

A correria da vida muitas vezes sufoca, esfria o coração, tornando-o insensível para o que acontece ao seu redor. Entretanto, há momentos em que não importa quão duro ele esteja, somos tocados pelo amor que nos enternece, tornando-nos mais solidários, dispostos a colaborar e ajudar aos mais necessitados. Um desses momentos é justamente o Natal. Por isso, as ações deste projeto têm seu auge na época do Natal. Por isso, Mutirão de Natal.

Entretanto, o projeto não se limita a este momento. O espírito solidário e os recursos arrecadados devem perdurar durante todo o ano. Devemos estar cientes de que esta iniciativa não deve acontecer somente no Natal.

Veja o testemunho abaixo:

“Rogo a Deus para que este sentimento não seja uma coisa que aconteça só no Natal, quiçá habite o nosso coração todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Que essa solidariedade, esse ato de amor que se dá ao próximo, seja uma coisa que se pratique ao acordar e até o momento que se vá dormir”.