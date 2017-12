Problema para vocês!

-Matheus Camargo-

Final de ano chegou, o clima familiar vai ganhando espaço as vésperas das festividades típicas do período. No futebol o gigante carioca perde o primeiro jogo da final da Sul-americana, os gaúchos nas vésperas do mundial de clubes. Na política, bem na política nenhuma mudança que traga alegria ao povo, apenas mais uma vez enaltecendo o quão desprovido de justiça nosso estado é.

Em um bate-papo esta semana, foi me direcionado em tom sarcástico uma comparação entre os rombos milionários provocados por nossos políticos aos cofres públicos e um simples ladrão de galinha, e no final a pergunta: Quem você acha que foi preso? Em seguida todos começaram a rir, e dentro de toda veracidade dos fatos me pergunto, qual a graça?

Através desta veio até mim a clareza, a clareza de perceber e me perguntar Até onde vai a paciência do povo?

“O descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação.” – Oscar Wilde.

Um grande abraço para o Ministro do STF Marco Aurélio de Melo que revogou as prisões de Andrea Neves irmã do corrupto senador Aécio Neves, que vem mostrando toda sua “lealdade” com os verdadeiros interesses da Nação, nunca pessoais.

Quando voltamos nossos olhares para os grandes tempos, em que os políticos eram respeitados e suas manifestações levavam o povo à êxtase, falávamos de tempos em que nas relações humanas haviam caráter, dignidade, ética.

As sociedades eram constituídas por homens de respeito, que exalavam virilidade, por serem fortes criaram tempos melhores e os políticos eram verdadeiros homens de aço. Hoje os conceitos estão invertidos e vemos os resultados a âmbito nacional, em que os legisladores fazem e desfazem o que querem sem intervenção do povo. Se fosse em 1920 à caça as bruxas já teriam começado.

Se o homem moderno é sinônimo de ser bundão submisso então me desculpem, nasci no século passado e me recuso a abdicar dos pilares as quais fui criado, me recuso a pedir desculpas por “crimes de um passado histórico” que não cometi, e sinto sim orgulho das raízes e origens às quais pertenço.

Para os políticos: “Nem pensar! Invadir, Dominar! Desculpa-me a sinceridade, mas alguém tem que perder pro meu time ganhar. E agora é a nossa vez, a miséria é problema nosso e nós somos o maior problema de vocês.” – Rashid.