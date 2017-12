Tetra campeão Mauro Silva visita o CAV

Mauro Silva, tetracampeão do mundo e Vice-Presidente de Integração com Atletas da Federação Paulista de Futebol, visitará o Clube Atlético Votuporanguense nesta sexta-feira (8), em sua escalada de visitas a todos os clubes do Estado de São Paulo

Na visita, Mauro expõe a visão da nova administração da FPF, que pretende modernizar e fortalecer o futebol do Estado de São Paulo, fazendo com que as decisões tomadas pela entidade sempre estejam em harmonia com as considerações e opiniões de todos os protagonistas do futebol, incluindo os jogadores.

“Desejo conhecer e entender as suas principais reivindicações e necessidades”, diz Mauro. Nos encontros, também são discutidas ideias e colhidas propostas também de dirigentes e profissionais das comissões técnicas.