Bandidos invadem marmoraria e agridem comerciante em assalto

A polícia tenta identificar os criminosos por meio das imagens de monitoramento da empresa. FOTO: Cedida | Polícia Civil de Araçatuba/SP

Jorge Honorio –

Na noite de sexta-feira (9), dois criminosos assaltaram uma marmoraria, no bairro Vila Alba, em Araçatuba/SP. Segundo os relatos da vítima para a Polícia Militar, os criminosos chegaram em uma motocicleta e entraram no estabelecimento usando capacetes para esconder o rosto; enquanto rendiam o proprietário do estabelecimento e mais dois funcionários; os fazendo de reféns durante toda a ação.

Segundo a polícia, a dupla procurava por um suposto cofre, e o dono da empresa chegou a ser agredido durante o roubo. No final da ação os bandidos fugiram com um aparelho iPhone 7, R$ 190 em dinheiro e documentos pessoais. Na saída, um dos bandidos ainda efetuou um disparo para cima.

As câmeras de monitoramento registraram o crime, e as imagens estão com a Polícia Civil que usará na tentativa de identificar e responsabilizar os criminosos. O caso foi registrado na Central de Flagrantes; mas até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.