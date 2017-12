Bastidores por A. C. Camargo

Pesquisa realizada nos dois últimos dias do mês de novembro pelo instituto Datafolha confirmou aquilo que todos já sabíamos, isto é, o baixo conceito do Congresso Nacional perante a população. Deputados e senadores, de uma maneira geral, estão sendo desdenhados por 60% dos entrevistados, o que é extremamente preocupante para eles considerando que estamos a dez meses das eleições. E isso é muito bom, porque abre uma animadora perspectiva de renovação numericamente expressiva tanto na Câmara como no Senado a partir de 2019.

Teoria e prática

O afastamento dessa gente depende menos da lei, mas muito mais do eleitor na hora de conferir seu voto. É preciso muito critério na hora da escolha de nossos representantes no parlamento federa. De nada adianta vociferarmos nosso descontentamento se no comparecimento às urnas contribuirmos para que eles lá permaneçam.

Desilusão

Dia destes conversando com um amigo que já está legalmente dispensado do voto, por estar beirando os 80 anos de idade, ele disse que sua intenção é não votar em 2018, declarando-se cansado de acompanhar tantas falcatruas que movimentam hoje o cenário político nacional. Confesso que já pensei nisso também, mas todas as vezes que cogito isso me vêm à mente a figura de dois votuporanguenses ilustres.

Dever cívico

Refiro-me à senhora Julieta Gerosa, já falecida, que lá estava em sua sessão eleitoral de dois em dois anos, sem apelar para essa alternativa da dispensa. E também o agrônomo Antonio Carvalho, às portas de comemorar 100 anos de existência e que, com toda certeza, mesmo que tenha que ser amparado, irá cumprir sua obrigação cívica. São exemplos de cidadania que nos impelem a continuar votando, apesar de tudo o que acontece.

Sorteio

Começa hoje cedo a “maratona” de sorteios da promoção de Natal da Associação Comercial de Votuporanga. Nos dois próximos a cena se repetirá, a partir das 10 da manhã em frente à Concha Acústica. São dois vales compras de 300 reais cada um em cada um dos sorteios. O do carro e das duas mostos será no dia de janeiro. Boa sorte!

Giro rápido

O presidente Temer pretende promover no dia 18 ou 19 deste mês a votação da PEC da reforma da Previdência. Ele anunciou ontem cedo em São Paulo. *** Repercutiu e bastante o discurso Rei Momo do deputado federal Tiririca. Rei Momo porque foi o primeiro e único do parlamentar. Ele deu uma lição de moral nos colegas do parlamento. *** A Câmara Municipal realizará segunda feira sua penúltima sessão ordinária do ano. A última será na segunda feira da outra semana, dia 18. *** O prefeito João Dado termina o ano muito animado, anunciando obras importantíssimas para a cidade, principalmente nas áreas da saúde, educação e esportes. É grana volumosa prometida para ele.

Coisa & Tal

Tancredo Neves será tema de um filme no ano que vem. A película vai enfocar os últimos tempos do político mineiro que foi eleito presidente da República e não chegou a tomar posse porque ficou doente na véspera da cerimônia. O filme, “O Paciente” será dirigido por Sérgio Rezende e está sendo rodado há alguns dias no Rio de Janeiro. O protagonista será vivido por Othon Bastos. Dona Risoleta, sua mulher, será interpretada por Esther Góes.

Entre aspas

Tiririca em seu discurso nesta semana na Câmara:

– Saio daqui de cabeça erguida.