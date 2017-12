DIG investiga tentativa de homicídio no Pró-Povo

A vítima está internada, e o estado de saúde é estável. Jorge Honorio –

Na madrugada de ontem (8), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio, na rua Rio Colorado, próximo a esquina com a avenida Jerônimo Figueira da Costa, ao lado da praça do bairro Pró-Povo, zona norte de Votuporanga. No local os policiais encontraram o mototaxista T.R.P., de 29 anos, ferido com quatro golpes de faca e bastante ensanguentado; sentado na guia da calçada esperando pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que a própria vítima, mesmo machucado conseguiu chamar.

Enquanto a viatura de socorro não chegava, a vítima contou aos policiais que estava próximo à praça do Pró-Povo aguardando um passageiro, quando chegou um rapaz que iniciou uma conversa; sem mais nem menos, em certo momento, o agressor sacou uma faca e o golpeou. A lâmina atingiu a perna esquerda, costa e tórax. Em seguida, o agressor fugiu, tomando rumo sentido a uma mata existente próximo do bairro.

A viatura de Suporte Avançado do SAMU o socorreu até o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu cuidados médicos; e de acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o paciente continua internado, e seu estado de saúde é considerado estável.

Já na manhã da sexta-feira, agentes da Polícia Civil estiveram no local do crime, onde apreenderam alguns objetos pessoais da vítima, além de um objeto cortante, tipo adaga com formato de dragão medindo aproximadamente 32 centímetros, possivelmente objeto usado para desferir os golpes. Os investigadores também recolheram objetos da vítima, que estavam em uma “pochete”. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes e o caso será investigado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.