Escola de São João do Marinheiro inova com métodos de ensino

“Saber Consumir” um minimercado foi montado no pátio da escola para que as crianças aprendam noções básicas sobre direitos e deveres do consumidor-

A equipe escolar da E.E. Arthur Francisco Andrighetti, de São João do Marinheiro, Distrito de Cardoso, desenvolveu o projeto “Saber Consumir”, onde montaram um minimercado para desenvolver a Alfabetização com os alunos. Sob a orientação da Diretora Cioneia Martins Augusto, visam proporcionar aos educandos conhecimentos básicos sobre os direitos e deveres do consumidor, juntamente com as causas e consequências do consumismo exacerbado.

O projeto vem sendo disseminado pelo Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) com parceria e apoio da Diretoria Regional de Votuporanga, através do Dirigente Regional José Aparecido Duran Neto. Desta forma, foram desenvolvidas também atividades que englobaram teatro, paródias, estudo do código do consumidor e também efetuada a montagem de um minimercado, tornando possível explorar a noção de consumo consciente e também a interdisciplinaridade entre as áreas do currículo.

Na escola o Aluno aprende a consumir com sabedoria

“Concurso ações afirmativas para as relações étnico-raciais”,

A escola de São João do Marinheiro também abraçou a ideia proposta pela Diretoria de Ensino de Votuporanga, por meio do dirigente regional José Aparecido Duran Neto, e promoveu o 1º Concurso “Ações afirmativas para as relações étnico-raciais”, voltadas às categorias, desenho, poema, paródia e vídeo.

Sob a orientação da diretora Cioneia Martins Augusto, a escola obteve excelentes resultados com seus alunos, sendo destaque nas categorias desenho a aluna: Cibeĺly Barbosa Contrera do 3° ano professora, Ana Cristina Cruz; no poema: Lucas Kauã Neres Rebordoes do 5°ano, com a professora Ruth Probio e na categoria paródia: Nicole Aparecida Almeida com Julia Soares da Cruz do 7º ano com a professora Viviane Ap. Miguel.

Alunos que se destacaram no concurso