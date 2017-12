Mais um ano terminando…

Olga Balbo Ferreira Fontes –

Quantas coisas nos aconteceram nesse ano… Quantas mudanças na minha vida… Exatamente há um ano, eu estava me sentindo incomodada com a vida que estava vivendo. Aquela rotina angustiante, sufocante… Parava para refletir sobre a vida, olhava para trás, quando observei que estava fazendo tudo igual, reclamando das mesmas coisas, com aquele mesmo pensamento de sempre:

– Ah se eu tivesse mudado, se eu tivesse feito alguma coisa de diferente! E esse sentimento, cada vez mais crescia dentro de mim. O medo de passar mais um ano, de estar com a mesma angustia, pensando nas mesmas coisas e me arrependendo de não ter feito nada diferente, de não ter acontecido nada de bom, de não ter uma boa história para contar. Um momento bom para reviver… Enfim, de não ter vivido todos os dias plenamente como deveria.

Passei a viver uma tensão tão grande, um conflito interno, sabia que precisava fazer alguma coisa. Tinha consciência de que muitas pessoas não me entenderiam, me achariam uma louca… Sorte que nunca me importei com isso! Depois de muito pensar, analisar cada possibilidade, enfim veio a decisão. Meu amigo, meu esposo e companheiro de jornada, sempre comigo, ouvindo atentamente tudo o que eu tinha pra dizer, tudo o que eu tinha para reclamar. Me apoiando nas decisões e juntos decidindo o que fazer da vida. Juntos tentando dar um rumo à nossa vida. Reconheço que nem sempre fui uma pessoa fácil, mas afinal de contas que graça tem ser uma pessoa comum?!? Por sorte, ele me ama e disso me dá provas todos os dias!

Começamos nos dando um prazo, para que essa mudança de fato se concretizasse. Tomamos muitas decisões, abrimos mão de muitas coisas. Tínhamos medo, inseguranças; mas o que estava sendo feito, tinha que ser feito. Mudei radicalmente meu modo de vida, aceitei algumas coisas que eram inevitáveis, mas isto também me fez bem! O futuro era incerto, mas ao mesmo tempo tão atraente, justamente por não saber o que iria acontecer tornava tudo tão especial. Partimos corajosamente rumo ao desconhecido, apenas com um único plano: enfrentar todas as dificuldades que aparecessem. Mal sabia eu que a vida também tinha um plano para nós! Mesmo assim seguimos, meu companheiro e eu sempre juntos, vivendo um dia de cada vez, porém com toda a intensidade de que somos capazes. A cabeça ainda gira a mil… O que fazer? Por onde começar? Tantas perguntas e tão poucas respostas…

Fecha-se mais um ano, e eu orgulhosamente, refletindo sobre nossas vidas, concluo que conseguimos, fizemos coisas diferentes. Temos histórias para contar. Tivemos dificuldades? Sim! Porém tivemos oportunidade de nos aproximar mais das pessoas (e também da família), muitos amigos nos deram as mãos, nos ajudaram, nos incentivaram, nos deram forças para continuar… Disso jamais nos esqueceremos…

Aprendemos que a dificuldade não estava nas dificuldades que enfrentamos e sim na coragem para sair da nossa zona de conforto, do pequeno universo da nossa casa, enfim da vida que estávamos levando sempre tão certinha e confortável.

Mas, o que de fato me deixa mais feliz, é saber que hoje posso olhar pra trás e dizer:

– Quantas mudanças! Sim, eu de fato mudei e sinto que sou uma pessoa infinitamente melhor! Já não me sinto insatisfeita com tudo e nem sigo empurrando a vida com a barriga. Finalmente estou em paz comigo mesma. Este ano posso comemorar diferente…

O meu desejo é que todos vocês também tenham coragem para enfrentar suas dificuldades, se reinventarem todos os dias e com isso serem mais felizes. O que pretendo fazer daqui um ano? Com certeza estar contando uma nova história diferente, pois afinal de contas, coragem e a palavra que me move, sempre!