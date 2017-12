Oportunidades de empregos em  Votuporanga e região

Em Votuporanga existe vagas para serventes de pedreiros, costureira e até motoristas de ônibus

Existem vagas também para Santa Fé do Sul e Penápolis. Interessados devem ir até as unidades do Posto de Atendimento ao Trabalhador

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) de Votuporanga (SP), Santa Fé do Sul (SP) e Penápolis (SP) estão com oportunidades de emprego em diversas áreas. Os interessados devem ir até o PAT de cada cidade.

Em Votuporanga existem quase 50 vagas abertas, distribuídas em servente de pedreiro, costureira, motorista de ônibus, embalador e marceneiro. O PAT de Votuporanga fica na rua Barão do Rio Branco, número 4.497.

Em Santa Fé do Sul tem vagas disponíveis para marceneiro, açougueiro, pizzaiolo, cozinheiro e auxiliar de crédito. O PAT fica no prédio do Ganha Tempo, na rua 11, número 1.220.

Já em Penápolis tem 14 vagas de emprego abertas no total, divididas em gerente de loja, cozinheiro, motorista de caminhão, mecânico e eletricista. Em Penápolis, o PAT fica na rua Irmãos Crisóstomo de Oliveira, número 330.

Time do Emprego tem inscrições abertas em Monte Aprazível

O Time do Emprego, programa coordenado pela Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), tem inscrições abertas para uma turma em Monte Aprazível. O grupo será formado por 20 participantes, maiores de 16 anos.

As inscrições podem ser realizadas até 14 de dezembro na Estação Aprendiz, localizada na Rua da Saudade, 1300.

Os interessados devem levar Carteira de Trabalho, RG, CPF e, caso possuam, número do Programa de Integração Social (PIS).

Os encontros serão realizados no mesmo local de inscrição. As atividades têm início previsto para 18 de dezembro.

Sobre o programa

O Time do Emprego orienta o trabalhador na busca de um trabalho compatível com seus interesses, habilidades e qualificações profissionais. O diferencial do programa é a ajuda mútua existente entre os participantes, a troca de experiência e a procura conjunta por uma oportunidade.