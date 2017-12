São Paulo deve R$ 20 milhões a Pinoti

Vinícius Pinotti deixou a diretoria do São Paulo na última quarta-feira. FOTO: Rubens Chiri | saopaulofc.net

Jorge Honorio –

Ex-diretor executivo de futebol, Vinícius Pinotti ainda tem R$ 20 milhões a receber do São Paulo. Essa dívida foi originada de empréstimos feitos por ele ao clube desde 2015, quando ainda era apenas torcedor. O valor é pago em prestações e a quitação está programada para o fim de 2021. Pinotti que será substituído por Raí.

Em janeiro de 2015, quando o clube ainda era presidido por Carlos Miguel Aidar, Pinotti emprestou R$ 14 milhões ao São Paulo. Com esse dinheiro, o Tricolor contratou o atacante argentino Centurión, que atuava no Racing. O jogador fracassou no time. Atuou em 80 partidas e marcou oito gols. Hoje defende o Genoa, da Itália.

O valor, pelo que foi acordado entre as partes, seria pago em cinco anos. Foi considerado pelo clube um ótimo negócio, já que os juros eram muito abaixo do mercado. Só que o São Paulo deixou de pagar Pinotti por um ano. À época, ele já trabalhava como diretor de marketing.

No fim do ano passado, o clube passou novamente por dificuldades financeiras. Não tinha dinheiro para quitar os salários e o 13º dos jogadores. Por isso, recorreu a um novo empréstimo com o dirigente. Foram mais R$ 5 milhões. Com a dívida anterior e os juros acumulados pelo atraso, o valor total chegou a R$ 22 milhões.

Foi feito um acordo entre as partes, com duração até o fim de 2021. Segundo apurado por um site de notícias, o pagamento vem ocorrendo normalmente e a dívida está em R$ 20 milhões. Em abril deste ano, após o presidente Leco ganhar a eleição, Vinícius Pinotti foi nomeado diretor executivo de futebol.

Pinotti deixou o cargo após um ano muito difícil do São Paulo em campo. O Tricolor começou a temporada sob comando de Rogério Ceni e só acumulou insucessos. No primeiro semestre, foi eliminado no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. No início do Brasileiro, o ex-goleiro foi demitido, e Dorival Júnior foi contratado.

No nacional, a equipe ficou por 14 rodadas na zona de rebaixamento e só conseguiu se salvar nas rodadas finais da competição.