Secretários apresentam ações em novas audiências

Adalto Mariola demonstra em números a solidez e segurança do sistema

Secretarias da Fazenda, Direitos Humanos e Votuprev apresentaram seus balanços

Votuprev

O diretor presidente do Votuprev – Instituto de Previdência do Município, Adauto Mariola, apresentou os números do órgão e demonstrou a solidez e segurança do sistema. Com cerca de R$ 86 milhões, o Votuprev teve uma evolução de 40% em seu patrimônio durante o ano de 2017. Foram concedidos 97 benefícios a servidores municipais entre aposentadorias, pensões e auxílios. “Em abril encerramos o período de carência de cinco anos determinado pela lei que criou o Instituto. A partir de então passamos a conceder os benefícios com recursos do Votuprev e não mais dos entes, como Prefeitura e Câmara, por exemplo. Isso significa que neste período o órgão somente arrecadou capital e hoje o segurado pode ficar tranquilo quanto à solidez do sistema”.

Há cinco anos os servidores públicos municipais de Votuporanga passaram a contar com o Instituto de Previdência do Município – Votuprev na prestação de serviços de concessão de benefícios e aposentadorias. Inaugurado no dia 1º de abril de 2012, o Votuprev já se consolidou entre os institutos mais bem geridos do Estado de São Paulo.

O órgão trouxe mais agilidade nestes processos de concessão aos servidores municipais. As aposentadorias, por exemplo, são concedidas no prazo máximo de 30 dias se toda a documentação estiver correta. No sistema nacional, por exemplo, só para agendar o primeiro atendimento a demora pode ser de 30 a 60 dias.

Direitos Humanos

Emerson e o presidente da Câmara Osmair Ferrari: 15,5 mil atendimentos a pessoas carentes

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, apresentou todos os serviços que os colaboradores da pasta prestaram às pessoas mais carentes de Votuporanga, totalizando mais de 15,5 mil atendimentos. O secretário falou sobre o trabalho de encaminhamento dessas pessoas para o mercado de trabalho e também das ações que visam a garantia da defesa dos direitos de todos.

Entre as ações, Emerson citou uma mobilização ocorrida na última quarta-feira (6/12), na região central da cidade, para alertar aos motoristas quanto às vagas de estacionamento privativas para veículos de pessoas com deficiência. “Com participação do Idav e da Apae, estacionamos cadeiras de rodas em algumas vagas na Rua Amazonas para os motoristas entenderem como é difícil ver estes espaços ocupados por quem não deveria. A ideia era causar esse impacto e deixar essa reflexão bem marcada na cabeça de todos que passaram pela Rua Amazonas”.

O secretário apresentou ainda números dos beneficiados com diversos projetos da Secretaria, entre eles, o Votuporanga em Ação 1 e 2. Ao todo, foram mais de 540 pessoas que conseguiram uma vaga de emprego, mas, mais que isso, conquistaram vida digna.

Fazenda

Diogo disse que o município se destaca na capacidade de gerar suas próprias receitas

Os números apresentados pela Secretaria da Fazenda, por meio do titular da pasta, Diogo Mendes Vicentini, mostram as principais receitas do Município. “Elas advêm de repasses federal e estadual e provenientes de impostos municipais. Essas receitas, quando somadas, representam 71% do total das receitas do Município”.

Ele explica ainda que Votuporanga se destaca na capacidade de gerar suas próprias receitas e diminuir a dependência de transferências, citando índice calculado pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, projeto da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nas despesas, Votuporanga aplica 28% em Saúde e 27% em Educação, acima, portanto, dos índices obrigatórios por lei, explica o secretario.