ACV sorteia primeiros vales-compras

O primeiro sorteio da promoção “Presentes dos Sonhos”, da ACV – Associação Comercial de Votuporanga, foi neste sábado (9/12), na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. Quem comprou no comércio e depositou o cupom nas urnas concorreu a dois vales-compras no valor de R$300 cada.

Eles saíram para Daniela Livramento, cliente da Real Calçados e moradora de Valentim Gentil e para Jane C. da Silva Bortolossi, cliente da Amarelinha Presentes, de Votuporanga. Elas receberão os prêmios no próximo sábado (16/12), às 10h, na Concha Acústica, quando serão sorteados outros dois vales-compras.

O sorteio das duas motos e do carro será no dia 3 de janeiro. Para participar da campanha, basta comprar no comércio de Votuporanga até o dia 30 de dezembro, preencher corretamente o cupom e depositar nas urnas, que estão nas lojas participantes.