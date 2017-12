Catedral Nossa Senhora Aparecida realiza Campanha de Arrecadação de Brinquedos

O grupo de Jovens “Geração Luz” da Catedral Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga está empenhando desde novembro passado numa campanha que já se tornou tradicional e que pretende transmitir alguns momentos de alegria às crianças carentes da cidade.

A entrega dos brinquedos, como é feita todos os anos, será realizada no barracão da Pastoral da Criança, no bairro Matarazzo, nos dias que antecedem o Natal. Para a entrega, as agentes da Pastoral da Criança convidam as crianças que elas dão assistência para participarem desse momento de felicidade. Além dos brinquedos, também é servido um lanche às crianças e familiares presentes. Aparecem também muitas crianças que não são assistidas, mas que também ganham seus presentes.

A Campanha também tem parceria com a catequese. Os jovens que recebem os Sacramentos da Crisma e Eucaristia doam alguns brinquedos como gesto concreto, explica em nota a assessoria de imprensa da Catedral.

O grupo de jovens pede que cada paroquiano faça a sua parte e participe da campanha, doando um brinquedo novo ou usado, desde que esteja em bom estado. Os brinquedos podem ser entregues na secretaria paroquial durante a semana ou ser colocados nas caixas dispostas nas portas da Igreja durantes as celebrações do fim de semana. Caso o brinquedo esteja embrulhado, pede-se que seja colocada uma etiqueta informando o sexo e a idade recomendada do brinquedo..

Participe você também dessa campanha:

“Faça uma criança feliz, doe um brinquedo!”