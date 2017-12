Inaugurado o Trem Caipira de Rio Preto

(Fotos Elton Rodrigues)

Com a presença do prefeito Edinho Araújo (foto) foi inaugurado neste domingo (10), o Trem Caipira de Rio Preto. A composição fez um passeio entre as estações ferroviárias de Rio Preto e do distrito de Engenheiro Schmitt. Um trajeto com aproximadamente 10,5 quilômetros – que dura cerca de 30 minutos para ser completado.

Da Redação

Depois de nove anos de sua inauguração, em 2008, o Trem Caipira de Rio Preto voltou a funcionar. A Prefeitura inaugurou neste domingo, dia 10, o início da operação do Projeto Turístico e Cultural Trem Caipira.

A primeira viagem aconteceu às 8 horas para convidados e autoridades. Outras cinco datas já estão autorizadas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. São elas: 28 de janeiro, 25 de fevereiro, 25 de março, 29 de abril e 27 de maio.

A partir de janeiro de 2018 as pessoas interessadas em viajar no Trem Caipira – que já consumiu R$ 1 milhão dos cofre públicos – deverão se cadastrar junto à Secretaria de Desenvolvimento pelo telefone 3203-1152.

Inaugurado pelo prefeito Edinho Araújo (PMDB) no final do segundo mandato em 2008, o Trem Caipira é um projeto que prevê viagens turísticas pela ferrovia entre Rio Preto e o distrito de Schmitt. Depois de ficar oito anos praticamente parado na gestão do ex-prefeito Valdomiro Lopes (PSB), Edinho resgata a promessa.