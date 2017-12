Um motorista chocou violentamente o carro que dirigia com uma árvore na Rua das Américas em Votuporanga.

Da redação

Eduardo Flávio Moreno, 46 anos, morador de Votuporanga, ficou retido no interior do veículo após o impacto. O acidente foi noite de sábado (9) entre as ruas Tietê e Mato Grosso. Ele foi socorrido pelo Samu e Corpo de Bombeiros e levado para atendimento médico na Santa Casa com suspeita de fratura em fêmur. As causas do acidente serão apuradas pela polícia.