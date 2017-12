Supermercado contrata 15 adolescentes pelo programa Jovem Aprendiz

Eles atuam em diversas áreas do supermercado; grupo é constantemente atualizado e acompanhado pela empresa

Em Votuporanga, 15 adolescentes foram contratados pelo prograna “Jovem Aprendiz” e atuam cinco horas por dia, de segunda-feira a sábado, sendo que todos os dias eles também participam de atividades teóricas desenvolvidas no Centro Social de Votuporanga, no programa de aprendizagem.

“Essa é a nossa contribuição para o futuro desses jovens e da cidade. Apoiamos em cada momento enquanto estão na nossa empresa, acompanhamos o rendimento escolar e, desta maneira, ajudamos na projeção da carreira profissional, sempre incentivando a capacitação e o crescimento”, destacou Lauro César Bianchi, diretor da rede.

Jovem aprendiz

Por meio do primeiro emprego, jovens entre 14 e 24 anos que atuam como aprendizes, têm a oportunidade de inclusão social e de desenvolver competências para o mundo do trabalho, enquanto os empresários têm a oportunidade de contribuir para a formação dos futuros profissionais do país, difundindo os valores e cultura de sua empresa.