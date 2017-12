Capoeira: Mestre Lousado se apresentou em São Paulo

Por outro, outros dois grupos liderados por ele estiveram em Meridiano e Guapiaçu

Os capoeiristas de Votuporanga foram divididos em dois grupos, cada qual se apresentando numa cidade diferente. No sábado, uma parte esteve no Grupo Memória, em Meridiano, e, no domingo, a segunda equipe esteve em Guapiaçu. No entanto, Lousado não pôde seguir com nenhum de seus alunos, já que, no sábado, participou de um evento da vertente Nagô, do mestre Carioca, do grupo Iê, na zona leste de São Paulo.

No interior, os capoeiristas votuporanguenses que integram a equipe ficaram sob a tutela dos contra-mestres Toninho e Parede e dos professores Bio, JL, Ligeiro, Modelo, Glauber e pelo aluno formado Weslei.

“A capoeira é mais que um esporte ou uma dança, é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música, sendo que a Roda de Capoeira foi registrada como bem cultural pelo IPHAN em 2008, e tem muitos adeptos em Votuporanga, no trabalho desenvolvido pela Prefeitura nas escolas de base”, comenta o mestre Lousado, concluindo que “graças ao apoio do secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo, temos divulgado o nome da capoeira de nossa cidade nas principais rodas do Estado”, finaliza.