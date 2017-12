Comércio começa a funcionar à noite

Noite de segunda-feira também foi marcada pela chegada do Papai Noel da ACV; horário especial segue até o dia 24 de dezembro

O comércio de Votuporanga começou a funcionar definitivamente no período noturno com a chegada do Papai Noel da ACV – Associação Comercial de Votuporanga, nesta segunda-feira (11/12). O horário especial segue até o dia 24 de dezembro.

Papai Noel fez a festa em sua chegada a Votuporanga a bordo de um tuk tuk. O ponto de partida foi a zona norte de Votuporanga, até chegar na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, onde foi recepcionado por dezenas de famílias, além da diretoria da ACV – Associação Comercial de Votuporanga, pelo prefeito João Dado, pela primeira-dama Mônica de Carvalho e pela secretária municipal de Cultura e Turismo, Silvia Stipp. Na ocasião, o Papai Noel recebeu a chave da cidade e acompanhou, ao lado do público, a apresentação da Corporação Musical “Zequinha de Abreu”.

“Foi realmente um momento muito especial para o nosso comércio e um dos mais aguardados pelos consumidores, que terão a companhia do Papai Noel até o dia 24 de dezembro, onde poderão tirar fotos, ganhar balinhas e ainda conversar com este típico personagem”, comentou o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

Além do horário especial, o comércio de Votuporanga está com a tradicional campanha de fim de ano da ACV. A promoção “Presentes dos sonhos” sorteará um carro, duas motos e seis vales-compras para quem comprar nas lojas participantes até o dia 30 de dezembro. No último sábado (9/12) foram sorteados os dois primeiros vales-compras, os demais serão sorteados nos próximos sábados (16 e 23/12). Já os ganhadores do carro e das duas motos serão conhecidos no dia 3 de janeiro.

“A ação atrai consumidores da cidade e também de toda a região. A população já conhece as campanhas da ACV e, principalmente, como são interessantes os prêmios desta época do ano”, pontuou Celso.

De segunda a sexta-feira, nas próximas duas semanas, as lojas ficarão abertas das 9h às 22 horas. Nos sábados (16 e 23/12), das 9h às 18h, e na véspera do Natal (24/12), das 9h às 15h.