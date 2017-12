Entidades de Votuporanga recebem R$140 mil em repasses do Banco do Brasil

Os recursos foram transferidos pelo Banco do Brasil, por meio da campanha “Projeto Voluntários BB FIA e Fundo do Idoso 2017”. Os Lares do Velhinho, Bem Viver e São Vicente de Paulo de Votuporanga receberam R$ 40 mil cada. Já o Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga (IDAV) foi beneficiado com um montante de R$ 20 mil.

A iniciativa é realizada pelos funcionários do Banco do Brasil, que apadrinham projetos e entidades que devem receber não só os repasses, mas também ações de trabalho voluntário. De acordo com Juliano Miani, gerente da plataforma de Governo do Banco do Brasil de Votuporanga, “foram escolhidos apenas 40 projetos em âmbito nacional. Desse total, 18 eram destinados para idosos, sendo que quatro deles estão sediados em Votuporanga. É muito gratificante para nós do Banco do Brasil estar contribuindo com essas entidades da cidade”.