Mecânico morre apor ser sugado por esteira de moagem em Usina de Álcool

Polícia e Ministério do Trabalho irão investigar o caso em Fernandópolis (SP), registrado como morte suspeita e acidente de trabalho.

Da Redação

Um mecânico morreu depois que foi “sugado” por uma esteira de moagem de cana-de-açúcar, na empresa de Fernandópolis (SP). O fato aconteceu nesta segunda-feira (11).

De acordo com informações da polícia, testemunhas do acidente contaram que a vítima Renato Antônio da Silva, de 40 anos, pediu para que a esteira de moagem fosse desligada porque o equipamento estaria travado. Depois de arrumada, a máquina foi religada e puxou o trabalhador.

Um operador de máquinas, de 23 anos, também ficou ferido ao tentar salvar o trabalhador. Ele foi socorrido e transferido para a Santa Casa da cidade com ferimentos leves, recebeu atendimento médico e foi liberado.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial como morte suspeita e acidente de trabalho. A polícia e o Ministério do Trabalho vão investigar o caso. A usina não quis se pronunciar sobre a morte do funcionário.

O corpo de Renato Antônio da Silva foi levado nesta segunda-feira, para Pitangueiras (SP), na região de Ribeirão Preto, cidade onde a vítima morava. O sepultamento está marcado para terça-feira (12), no cemitério municipal.