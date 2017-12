Plano de Mobilidade inclui Área Azul para motos

Executivo aprova na Câmara Plano de Mobilidade com cobrança de Área Azul para Motos. Em Nota, a prefeitura nega cobrança de estacionamento; o vereador Dr. Hery questiona: “Se não vai cobrar por que incluiu no projeto?” Prefeitura consegue aprovar plano de mobilidade urbana na Câmara, mas tema polemiza nas redes sociais

Danilo Liévana de Camargo

No projeto, que beneficia ciclistas e pedestres, fica clara a possibilidade de a prefeitura colocar em pratica ou não, a cobrança de área azul para motos ou mesmo a criação do Uber na cidade. A prefeitura esclarece em Nota Oficial que não será cobrada Área Azul de Motos, entretanto o vereador Dr. Hery contesta: “Se não existirá cobrança de área azul para motos, então por que consta no projeto?”

Na sessão da Câmara desta segunda-feira (11) foi aprovado um projeto que regulamenta a mobilidade urbana da cidade. Entre as novidades existe a possibilidade de se criar uma ciclovia e outras facilidades para pedestres para os próximos 20 anos. A maioria dos vereadores votou a favor e se posicionaram contra o projeto os vereadores: Silvião Carvalho, Marcelo Cuenca e Dr. Hery.

O vereador Dr. Hery comentou com o Diário na manhã desta terça-feira que o plano de mobilidade urbana traz muitos benefícios para Votuporanga, e cita, por exemplo, a criação de uma ciclovia, o que ajudaria aos cliclistas e privilegiaria também aqueles que andam a pé, ou de ônibus; entretanto defende o edil, existem algumas questões polêmicas neste projeto, já que prevê a possibilidade da criação de serviços de Uber e cobrança de Área Azul para motos por meio de Decreto. “Essas medidas podem ser oficializadas a qualquer momento, sem passar pela Câmara e sem consultar a população. “Não podemos permitir que medidas dessas se oficializem antes de um amplo debate na Câmara e com a participação da população”, defende o vereador.

Dr. Hery disse que por conta desses dois itens que constam no projeto ele votou contra. “Se não vai existir cobrança de Área Azul para motos, por que então pedir autorização ao Legislativo?”, indaga.

O vereador questiona que na Lei de Mobilidade Urbana prevê: “Será concedida isenção as motos que permanecerem no uso da mesma vaga pelo prazo de duas horas”. “E depois dessas duas horas? O motociclista vai pagar pelo estacionamento?”, questiona.

Diante da polemica que se disseminou pelas redes sociais a prefeitura emitiu uma Nota Oficial.