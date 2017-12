Câmara presta homenagem para professoras do balé municipal

“Juliana Zoccal e Márcia Silva são as responsáveis pela direção geral e artística de apresentações com grande sucesso em Votuporanga”

Iniciativa partiu do vereador Meidão. Professoras ensinam dança para 486 alunos, a partir dos cinco anos de idade.

As professoras Juliana Erminia Giovanni Zoccal e Márcia Cristina da Silva e Silva receberam Voto de Congratulação da Câmara Municipal de Votuporanga, pelos serviços prestados com o ensino de balé a 486 alunos do município, a partir dos cinco anos de idade, bem como pela apresentação ocorrida recentemente.

“A graça e sensibilidade do balé encantam a todos que prestigiam essa dança que, com certeza, é uma das mais belas manifestações artísticas que existem, e as coreografias a serem apresentadas requerem treinos constantes, disciplina e equilíbrio físico e mental”, justificou o vereador.

“Além do ensino da dança, as referidas professoras são as responsáveis pela direção geral e artística de apresentações com grande sucesso em Votuporanga, a exemplo do Festival de Dança que ocorreu no início deste mês, na Concha Acústica, com o tema ‘A Encantada Fábrica de Doces’, que reuniu um público expressivo e arrancou aplausos, especialmente aos pais dos alunos”, disse o vereador.