Motociclista morre após bater contra carroça, em Fernandópolis

A vítima era professor de informática, na Escola Coronel Francisco Arnaldo da Silva.

FOTO: Reprodução | Notícias Noroeste

Jorge Honorio

No início da noite de terça-feira (12), o professor de informática, da Prefeitura de Fernandópolis/SP, Rodrigo Alves Dionísio, de 41 anos, trafegava com sua motocicleta Honda/Titan pela rodovia Percy Waldir Semeguini (SP-343), e ao adentrar na alça de acesso que liga a rodovia Euclides da Cunha (SP-320), bateu de frente com um carrinho de tração animal (carroça), que vinha na contramão.

Com a violência do impacto o professor ficou gravemente ferido, sendo socorrido imediatamente por uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), até ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis; porém não resistindo aos ferimentos, faleceu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o homem que estava conduzindo a carroça fugiu do local do acidente sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima. O animal que puxava a carroça também se feriu, e passaria por avaliação médico veterinária na tentativa de recuperá-lo. A polícia investiga o paradeiro do carroceiro.