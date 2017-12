O para quê da dor

Denize do Nascimento Gonçalves

Caro leitor, alguma vez você já se perguntou o para quê desta ou daquela dor? Normalmente, a pergunta que fazemos é a do tipo: por quê ?! Por que eu estou passando por este problema? Por que justamente eu e não esta ou aquela pessoa? Assim somos nós. Infelizmente.

A dor tem por objetivo mostrar que existe algum problema neste ou naquele lugar seja de ordem física, emocional ou espiritual e que precisa ser tratado. Sim. precisa ser tratado!

Quando a dor é física, seja no joelho, na coluna ou no estômago, teremos que fazer alguma coisa para saná-la. Procuramos a ajuda de profissionais especialistas naquele problema e iniciamos um tratamento. Muitas vezes identificamos o problema, mas não fazemos nada para mudar esta realidade.

Quando a dor é emocional, no campo dos traumas, medos, tristezas, lutos, conflitos, entre tantas outras dores, ao identificarmos a causa, vamos procurar ajuda profissional a fim de resolvermos o problema e ficarmos em harmonia conosco e com o mundo. O problema é que muitas vezes identificamos o problema, mas não fazemos nada para mudar esta realidade.

Quando a dor é espiritual, da alma, proveniente da inveja, do ciúme, da mágoa, das irritações de intolerância, entre outros, a situação é mais dolorosa ainda porque não é com medicamento que se tira esta dor, mas com fruto de muito esforço e trabalho constante de reforma interior. Infelizmente, muitas das vezes identificamos o problema, mas não fazemos nada para mudar esta realidade.

Você pode, então, perguntar: qual o profissional que trabalha especificamente a área espiritual? E eu vou lhe responder: especificamente, nenhum. Ninguém fará o milagre da transformação na sua vida, nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Eliminar uma dor da alma é trabalho próprio, através de leituras edificantes sobre os temas dos quais apresentamos o problema, a dor. Matricular-se numa escola religiosa, independente do nome do educandário, onde se fala de amor, perdão e caridade, três princípios fundamentais para se fazer evoluir um ser humano e levá-lo a alcançar a saúde como uma totalidade.

Identificar a dor da inveja é uma questão de admitir um sentimento que corrói e mata buscando sanar esta dor através de esforço próprio, enxergar a si mesmo e eliminar este vício. Assim é com a dor do ciúme, da mágoa, da intolerância e todos os vícios morais que ainda carregamos conosco.

Caro leitor, o problema é que entra ano e sai ano, a dor tem nos perseguido das formas mais diferentes e inusitadas, sutis e, às vezes, sorrateira e silenciosa, clamando alguma mudança, um tratamento na nossa forma de pensar, sentir e agir. O que temos feito com ela senão buscado os medicamentos para as dores físicas, emocionais e espirituais como se isso fosse realmente resolver o problema?! Temos jogado a sujeira para debaixo do tapete esperando que Deus faça o serviço da felicidade para nós.

Sócrates, o grande filósofo ateniense nascido em torno de 470 a.C., disse em suas profundas reflexões: “Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.”. Sendo assim, que possamos identificá-las uma a uma sem perguntar por quê eu quando estivermos sofrendo, mas para quê esta dor está em mim. O que preciso fazer para que ela se dissolva e vá embora? A dor sozinha não modifica ninguém. É preciso aprender com ela. E para aprender com ela é preciso desenvolver sabedoria e humildade.

