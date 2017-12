“O Prefeito não pode ter medo do povo”

O vereador Silvião Carvalho justifica que o Prefeito não comparece às reuniões marcadas com os moradores dos bairros do município; Para Silvão, algumas ruas de Votuporanga estão intransitáveis

O vereador Silvio Carvalho, o Silvão, também cobrou providências do Poder Executivo em relação aos matos altos e buracos nas ruas de Votuporanga, devido ao período de chuvas. “Várias ruas estão intransitáveis. O centro da cidade está bonito, mas determinadas ruas e avenidas, não. Por exemplo, a rua Rio Grande, Paraná, Rio de Janeiro, diversas ruas dos bairros Pozzobon, Pró-Povo, Santa Amélia, Comerciários, Jabuticabeiras, Estação… devido aos buracos, formam-se poças d´água que contribuem com o mau cheiro”, disse.

Para Silvão, quanto mais a Prefeitura demora a realizar os trabalhos necessários, mais prejuízos são causados e o orçamento fica cada vez maior.

“Entendemos que o custo da malha asfáltica não é barato, mas o serviço precisa ser feito. Já que o Prefeito não gosta de atender os vereadores, que atenda pelo menos os moradores de Votuporanga. O Prefeito não pode ter medo do povo”, afirmou. O vereador justificou que, muitas vezes, o Prefeito não comparece às reuniões marcadas com os moradores dos bairros do município.

“Acontecem coisas que não queremos que tivessem acontecido. Mas, às vezes, a falta de diálogo com a população prejudica o município”, concluiu.

Arrecadação de alimentos, brinquedos e roupas para crianças em tratamento de câncer

Silvio Carvalho aproveitou e pediu para que a população doe brinquedos, alimentos, roupas e calçados que serão destinados às crianças e adolescentes que estão passando por tratamento no Hospital de Câncer de Barretos. O casal Adriana Celia Romero Andrioti e Osmar Semensato Andrioti realiza a arrecadação e leva para a entidade “Casa Acolhedora Vovô Antônio”, todos os anos, no mês de dezembro.

“Se pudermos fazer algo para amenizar o sofrimento do próximo, devemos fazer. Espero que a Adriana e o Osmar consigam um recorde neste ano e possam contar com a colaboração da população”, concluiu.