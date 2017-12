Polícia Civil acompanha incineração de 38 kg de entorpecentes

Jorge Honorio –

Na manhã de terça-feira (12), agentes da DISE (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes), de Votuporanga; com autorização judicial, incinerou cerca de 38 quilos de diversos tipos de drogas, material apreendido em operações policiais na cidade, e em cidades vizinhas.

Está ação foi realizada em uma caldeira pertencente a uma indústria do município, e devidamente acompanhada pelo delegado titular da DISE, Antônio Marques do Nascimento; além de representantes do Ministério Público, Vigilância Sanitária, Instituto de Criminalística, Oficiais de Justiça, Policiais Civis da Sub-Região e Policiais Civis da DISE.

Quantidade especificada de drogas destruídas:

*Maconha: 34.449,83 gramas

*Cocaína: 373,16 gramas

*Crack: 3.181,92 gramas

*Haxixe: 23,85 gramas

FOTO: Cedida | Polícia Civil de Votuporanga/SP