Saev Ambiental: Votuporanga é certificada no Município Verde Azul

Das 645 cidades paulistas que participaram da edição deste ano, apenas 48 conquistaram a certificação

Votuporanga alcançou a certificação no Ranking Ambiental Paulista 2017 do Programa Município Verde Azul (PMVA). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (13/12), em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com a presença do vice-governador Marcio França e do secretário estadual de Meio Ambiente, Maurício Brusadin.

Das 645 cidades paulistas que participaram da edição deste ano, apenas 48 conquistaram a certificação que é oferecida anualmente pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente para cidades que desenvolvem boas práticas ambientais gerenciadas pela Administração Municipal.

A notícia foi recebida com alegria pela Saev Ambiental que cuidou da produção de todo o projeto. É a primeira vez que o município tem como interlocutora do programa uma servidora concursada. “Um fator importante e inédito foi que a interlocutora, responsável pelo Programa em Votuporanga, foi uma servidora concursada que poderá garantir a continuidade das ações. Além do fato de ficarmos em um grupo seleto de poucos municípios que se certificaram dentre 645 cidades”, destacou o superintendente adjunto, eng. Marcelo Marin Zeitune.

Representando a Autarquia estiveram o diretor do departamento de Meio Ambiente, Antonio Alberto Casali; chefe de setor de Diagnósticos e Projetos Ambientais e interlocutora do PMVA, a bióloga Elizabeth Rodrigues Dias do Prado; diretora da divisão de Licenciamento Ambiental, engº. Agrônoma Vanda Aparecida Bazzo e o chefe de setor de Gestão de Resíduos, Otaniel Richard de Oliveira da Silva.

Diferente das outras edições, este ano o programa está avaliando as 645 cidades do estado de São Paulo em três etapas. A primeira pré-certificação, que aconteceu em julho, Votuporanga conquistou a 73ª posição. Na segunda pré-certificação, que aconteceu em setembro, o município conseguiu subir no ranking, passando para o 59º lugar. Nesta última fase, a cidade subiu no Ranking ficando com a 45ª colocação.

Entre os fatores que contribuíram para a conquista do prêmio, estão os Ecotudos instalados em três pontos da cidade, 100% de abastecimento de água e esgoto tratado e o gerenciamento dos resíduos sólidos com a Coleta Seletiva. Além disso, Votuporanga desenvolve diversas atividades de educação ambiental, projetos sustentáveis na área de preservação de nascentes e na arborização urbana.