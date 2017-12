Inauguração da pista inferior da Avenida Francisco de Vilar Horta. Obra realizada na administração do prefeito Mario Pozzobon em 1986. O evento fez parte agenda das festividades do 49º aniversário de Votuporanga

Comício político em 1963

Esta era a maneira mais pratica do eleitor conhecer seu candidato. Esse comício, especificamente, foi realizado pelos candidatos a prefeito e vice Dalvo Guedes e Gabriel Jabur, respectivamente. Eles eram os candidatos indicados pelo prefeito que estava saindo de seu primeiro mandato Hernani de Matos Nabuco. O povo gostava de comício. Ali o candidato mostrava quem realmente ele era com seus discursos inflamados, suas promessas e as alfinetadas nos concorrentes.

Inauguração da Caixa Econômica Estadual

A inauguração da Caixa aconteceu no dia 8 de agosto de 1975. O prédio, que ainda existe apesar do banco ter sido extinto, fica na Amazonas esquina com a rua Ceará. Da esquerda para a direita, Luis Rivoiro, repórter da Rádio Clube, Frei Ismael (na época pároco da Matriz), o vereador Joaquim Neves, um diretor Caixa e o na época gerente da instituição, professor Luís Carlos Cardoso Prado

Contagem de votos Eleição da década de 60

Na mesa de conferencia de votos Jaime De Bortole, o saudoso professor Floriano Marzoqui (Escola Uzenir), entre outros.