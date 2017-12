4º Espetáculo de Dança “Fale-me de amor…”

O Studio de dança Mariana Maricato apresenta neste domingo o espetáculo de dança “Fale- me de amor…? O show do Studio acontece na Concha Acústica às 20h30 deste domingo (17).

Esta será uma reapresentação aberta a comunidade. “Fale-me de Amor” foi apresentado nos dias 8, 9 e 10 de dezembro no Centro de Convenções jornalista Nelson Camargo e foi aplaudido por mais de 1.200 pessoas.

No espetáculo serão apresentadas 24 coreografias, com 200 bailarinos de 2 a 50 anos.

No palco eles tratam sobre o amor: o amor a dança; a musica; ao chocolate; ao futebol; a saudade do amor que já se foi; ao 1º amor; o amor a nação; ao casamento; as dores do amor; o amor a vida; o amor a família; o amor a mãe; o amor a natureza; o amor a Deus entre outros. Imperdível.